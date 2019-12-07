نوكيا تدخل رسميًا مجال أجهزة التلفزيون الذكية

أطلقت شركة نوكيا أول جهاز تلفزيون ذكي تابع لها Nokia Smart TV في السوق الهندية من خلال منصة التجارة الإلكترونية فليبكارت Flipkart، ويعد الطراز 55 إنشًا الذي تم إطلاقه هو الأول من نوعه، حيث من المفترض أن يتم طرح المزيد من الطرز لاحقًا.

وبالرغم من أن نوكيا ليست علامة تجارية مرتبطة بأجهزة التلفاز الذكية، إلا أنها رخصت علامتها التجارية لمنصة Flipkart من أجل إطلاق أول تلفزيون ذكي يحمل علامة نوكيا في الهند.

هذا ويشتمل الجهاز على شاشة بحجم 55 إنشًا مع دقة 4K UHD، ومعدل تحديث 60 هيرتز، وسطوع بمعدل 400 شمعة في المتر، ونسبة تباين 1200:1، وزوايا مشاهدة 178 درجة، ويستخدم التلفزيون لوحة ADS، والتي تعد أحد أشكال تقنية IPS ولديها خصائص مماثلة.

وتدعم الشاشة مجموعة واسعة من الألوان بالإضافة إلى HDR10، بما في ذلك دعم Dolby Vision، وتتم معالجة الصوت عن طريق JBL مع نظام مكبرات صوت يضم اثنين من السماعات المدمجة بقدرة 24 واط في الجزء السفلي من التلفزيون، ويمكن أيضًا الحصول على نظامي Dolby Audio و DTS Tru Surround لتعزيز تجربة المشاهدة الشاملة.

ويحتوي التلفزيون داخليًا على وحدة معالجة مركزية رباعية النوى بتردد 1 جيجاهيرتز ووحدة معالجة الرسومات Mali-450 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2.25 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 16 جيجا بايت و Bluetooth 5.0 وواي فاي، إلى جانب ثلاثة منافذ HDMI ومنفذين USB.

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ويعمل الجهاز بواسطة نظام التشغيل Android TV 9.0 مع دعم مدمج لميزة الكروم كاست Chromecast، ويمكن للمستخدمين تثبيت تطبيقات نيتفليكس ويوتيوب مسبقًا، لكن لا يوجد دعم لخدمة Amazon Prime Video، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الشراكة الحصرية مع منافس أمازون Flipkart.

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هذا ويأتي التلفزيون بتصميم بسيط ونظيف مع حامل ذي موقع مركزي، بحيث لا يحتاج المستخدم إلى طاولة واسعة لوضعه، مع إطارات رقيقة نسبيًا.

ويقدم Nokia Smart TV تجربة بصرية فائقة مع التقنيات المتقدمة مثل التعتيم الذكي الذي يساعد على إنتاج سواد أعمق من خلال التحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية، كما يستفيد التلفزيون من تقنية MEMC للتخلص من التشويش في سبيل تقديم تجربة مشاهدة خالية من التأخر.

يذكر أن سعر الجهاز يبلغ حوالي 589 دولارًا أمريكيًا، وسيكون متاحًا على Flipkart بدءًا من 10 ديسمبر.