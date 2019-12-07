مساعد جوجل أصبح أفضل في تدوين الملاحظات نيابة عنك

أضافت شركة جوجل مزيدًا من التحديثات لمساعدها الصوتي الذكي Google Assistant على الهواتف الذكية والشاشات الذكية ومكبرات الصوت الذكية، وتتعلق هذه التحديثات بتدوين الملاحظات، بحيث حصل المساعد على دعم أفضل لإنشاء القوائم والملاحظات والبحث ضمن ملفات البودكاست بحسب الموضوع، وسيتكامل بشكل أوثق مع تطبيقات الجهات الخارجية أيضًا.
هذا ويشمل الدعم تطبيقات مثل Google Keep و Any.do و AnyList و Bring، الأمر الذي يسمح للمستخدم بمتابعة كل ما يحتاجه بشكل أفضل، ووفقًا لتعليمات جوجل، يتعين على المستخدم التوجه إلى علامة التبويب “الخدمات” في إعدادات مساعد جوجل، ثم اختيار التطبيق الصحيح من قسم “الملاحظات والقوائم”، على افتراض أن التطبيق مثبت على الهاتف.
كما اكتسب المساعد على الهواتف الذكية القدرة على مشاركة الصور من خلال الأوامر الصوتية، وبمجرد ظهور نتائج صور جوجل على الشاشة، يمكن للمستخدم اختيار الصور التي يريد مشاركتها وإخبار مساعد جوجل لإرسالها إلى واحدة من جهات الاتصال.
وكانت شاشات العرض الذكية من Google Nest قد حصلت في الخريف الماضي على ميزة مشاركة الصور التي تظهر ضمن إطار الصور الرقمية للجهاز أو في نتائج البحث الصوتي.
وأوضحت جوجل إمكانية إجراء بحث حول ملفات البودكاست بحسب الموضوع باستخدام الأوامر الصوتية ضمن مساعدها الرقمي، بحيث تتوفر هذه الميزة للمتحدثين باللغة الإنجليزية على أجهزة مساعد جوجل في جميع أنحاء العالم.
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ويشار إلى أن عملاقة البحث قد بدأت في تضمين ملفات البودكاست في نتائج محركها للبحث في شهر أغسطس، وكان مساعدها الصوتي قادرًا مسبقًا على التوصية بملفات البودكاست.
هذا وتتبع التحديثات الجديدة مجموعة من التحديثات السابقة لمساعد جوجل، بما في ذلك القدرة على تعيين تذكيرات لأفراد الأسرة، ومساعد جوجل أسرع لهواتف بيكسل Pixel الذكية، وتكامل أعمق مع G Suite للمستخدمين من رجال الأعمال.
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