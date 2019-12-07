تكنولوجيا: تقنية جديدة يمكنها أن تعرض لك ما لا يمكن للكاميرات أن تسجله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقنية جديدة تستخدم "الظلال" لعرض مقاطع فيديو، لا تسجلها الكاميرات، بحسب وكالة سبوتنيك. وقال موقع "إنجادجيت" التقني: "إن تلك التقنية سيستخدمها الباحثون في تطوير تقنيات جديدة تمنح السيارات ذاتية القيادة قدرات أكبر على توقع أي أحداث مفاجئة قبل وقوعها بفترة مناسبة". وستمكن تلك التقنية الثورية السيارات ذاتية القيادة من إيقاف نفسها بنفسها، حتى لو كانت الزاوية التي يأتي منها الخطر لم تكن كاميرات المراقبة تغطيها بصورة كاملة. ​وطور الباحثون "كاميرا الظلال"، التى يمكن تعمل وفق خوارزمية، تعيد إنشاء مقاطع فيديو لما يحدث خلف الظلال. Advertisements وتتنبأ الخوارزمية الجديدة من خلال تحركات الكتل والأشياء من خلال الظلال، التعرف على ماهيتها وسرعتها ومدى خطورتها ومسارها. وأشار المركز البحثى إلى أن ذلك الأمر حتى الآن لا يزال قيد الدراسة والتطوير، وبعد تجربته بصورة كاملة، سيتم دعم الشركات المصنعة للسيارات ذاتية القيادة به، لجعلها أكثر حساسية وقدرة على مواجهة أي ظروف أو مخاطر يمكنها أن تنقذ حياة البشر.

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