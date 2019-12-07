شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تطرح حساب Retweets لتسليط الضوء على أفضل التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شبكة التغريدات المصغرة تويتر حسابا جديدا تابعا لها يعرف بـ Retweets، والذى يحمل رمز الحساب @TwitterRetweets ويهدف إلى تسليط الضوء على أفضل ما في منصة التدوين المصغّرة، كما سيزود المتابعون بـ أفضل التغريدات المعاد تغريدها على المنصة.

وبحسب موقع TOI الهندى فقد أطلقت الشركة مؤخرا حساب "إنستجرام" الخاص بها، بأسلوب مشابه، حيث تقوم من خلاله بنشر لقطات للتغريدات المميزة على منصة مشاركة الصور المملوكة لفيس بوك، فيما يرى البعض أن مثل هذه الخطوات لن تقوم في النهاية بحل أي من مشاكل تويتر.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوات تمنح الشركة مكان لتسليط الضوء على مميزات تويتر، وذلك بطريقة تعتمد على مميزات منصة تويتر نفسها وذلك من خلال ميزة "إعادة التغريد"، خاصة أن موقع التدوين المصغر قد تعرض للنقد بسبب المضايقة والتضليل من قبل المتصيدين على المنصة، وكان يكافح من أجل التحقق من هذه الأنشطة، وبالتالى فإن حساب Twitter Retweets يجب أن يضمن أفضل التغريدات على تويتر.