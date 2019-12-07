أفضل برامج Firewall مجانية للتحميل على ويندوز 10

هناك الكثير من برامج Firewall مجانية على ويندوز 10 واليوم سنقدم لكم مجموعة من أهم هذه البرامج اتي لا يجب أن تستغنى عنها نهائياً.

مع إزدياد أهمية الإنترنت وإستخدام الإنترنت حول العالم من جميع الأشخاص أياً كانت مستوياتهم الفكرية او نواياهم أصبح من المهم أن تمتلك برنامج firewall آمن يمنكك الإعتماد عليه حتى يقوم بحمايتك من البرمجيات الخبيثة والأمور الخبيثة الأخرى التي تواجهها أثناء تصفحك للإنترنت، بالطبع أهمية برنامج Firewall هو أن يمنع البرمجيات والمواقع الخبيثة من الوصول إلى بياناتك الهامة بالإضافة إلى منعها من جمع البيانات وإستهلاك إتصال الإنترنت الخاص بك.

أفضل برامج Firewall مجانية :

جميع البرامج التي سنذكرها اليوم هي برامج مجانية تماماً لا توجد بها أي مدفوعات خفية أو خدع خفية حتى تتمكن من الحصول على الخدمة كاملة والإستفادة منها بشكل كامل.

يمكنك تثبيت هذا البرنامج على أي نسخة ويندوز تمتلكها وهو مجاني ويضم نسخة مدفوعة أيضاً وكل ما تحتاج إليه هو الحصول على بريد إلكتروني وإتصال إنترنت لتتمكن من الإستفادة منه.

البرنامج يضم وضع Stealth Mode يسمح بحمايتك وإخفاء إتصالاتك بالإنترنت من المخترقين ويضم أيضاً خدمات لحماية الهوية ويحميك بالطبع من البرمجيات الخبيثة كما أنه يوفر دعماً تليفونياً في الولايات المتحدة ليقوم بحمايتك في حالات سرقة الهوية.

يقوم البرنامج أيضا ً بتقييم شبكات الإتصال المنزلي وغيرها من الشبكات لينصحك بالإتصال وإستخدامها من عدمه.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

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تم بيع شركة هذا البرنامج ونظرياً توقفت عن العمل بشكل إحترافي ولكن النسخة المجانية من البرنامج لازلت موجودة وفي الواقع هي أفضل بشكل كبير من الكثير من النسخ الأخرى الأضعف من هذا البرنامج.

البرنامج يتلقى تحديثات بشكل مستمر وهذا لأن الشركة باعت حقوق إستخدام البرنامج لشركات أخرى ولازلت تلك الشركات تستخدم البرنامج وتحدثه، البرنامج المجاني يضم الكثير من المميزات التي لا توجد في الكثير من برامج اليوم.

رابط تحميل البرنامج .

يعتبر هذا البرنامج حزمة كاملة لمراقبة شبكات الإنترنت والإتصال بالإنترنت بشكل عام، هذا البرنامج يضم مجموعة كبيرة للغاية من الأدوات منها بالطبع Firewall وهو مجاني للإستخدام.

الإستخدام الأمثل لهذا البرنامج هو المكاتب والشركات الصغيرة ولكنه أيضاً مناسب لشبكات المنازل الكبيرة والتي تضم أكثر من مستخدم، يمكنك تخصيص الـ Firewall بأكثر من طريقة حتى تتمكن من الإستفادة القصوى منه ويمكنك أيضاً أن تحدد سيناريوهات مختلفة لكل حالة وتصرفات مختلفة للبرنامج حتى يتمكن من التصرف فيها.

رابط تحميل البرنامج .

كانت هذه مجموعة من أهم برامج Firewal مجانية يمكنك تحميلها وإستخدامها مع ويندوز 10 لحماية نفسك وإتصالك بالإنترنت من المخترقين وسرقة الإنترنت والبيانات في 2019