شركة Vivo تحدد أخيرًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Vivo X30

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، وبالضبط في مؤتمر صحفي مشترك مع سامسونج في الصين، أعلنت شركة Vivo أنها ستكشف عن الهاتف Vivo X30 في شهر ديسمبر الجاري. أصدرت الشركة منذ ذلك الحين العديد من الفيديوهات والصور التي تشوق لتصميم الهاتف والألوان وميزات الكاميرا. الآن، كشفت لنا شركة Vivo أخيرًا عن تاريخ إطلاق الهاتف Vivo X30

إنتقلت الشركة إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتعلن أن الهاتف Vivo X30 سيصل في اليوم 16 من شهر ديسمبر الجاري وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Vivo لم تكشف لنا بعد عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Vivo X30، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لبضعة أيام إضافية قبل أن نعرف كل شيء. ومع ذلك، فقد أكدت لنا شركة Vivo من قبل أن الهاتف Vivo X30 سيضم المعالج Exynos 980 التابع لشركة سامسونج، وسيضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، بينما توفر الكاميرا المقربة فيها تقريبًا هجينًا يصل إلى ×60.

لقد تأكد أيضًا أن الهاتف Vivo X30 سيضم ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وسيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة. هذا الهاتف سيضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm في الأعلى، وسيأتي على الأرجح بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة JoviOS الجديدة من الشركة الصينية.