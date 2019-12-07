شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور مواد بناء لديها خصائص التنظيف الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون صينيون نوعا من مواد البناء لديها خصائص التنظيف الذاتي، ما يسهم فى معالجة مشكلة تنظيف المبانى شاهقة الارتفاع.

وذكر باحثون من معهد الكيمياء وعلوم المواد من جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا – فى ورقة بحثية تم نشرها مؤخرا وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم السبت- أنه عادة ما يتم غسل أسطح الجدران الخارجية للمبانى الحديثة من قبل أشخاص عالقين فى الهواء باستخدام الحبال، وهو ما استدعى البحث عن مواد جديدة يمكنها إجراء التنظيف الذاتي، فضلا عن توفير عزل جيد للحرارة والصوت.

وأضاف الباحثون أن المواد المطورة أظهرت قدرة ملحوظة على طرد الماء ومقاومة كبيرة للاتساخ فضلا عن استقرار طويل الأجل مع تحمل البيئات القاسية، مثل: ارتفاع درجة الحرارة والتآكل الكيميائي.