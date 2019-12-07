شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول كوكب عملاق يقدم دليل على إمكانية النجاة بعد موت نجمه الأصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم العثور على أدلة لوجود كوكب عملاق يشبه نبتون يدور حول نجم قزم أبيض ميت لأول مرة، وحتى الآن لم يكن هناك مثال لكوكب نجا من انتقال نجمه إلى قزم أبيض، مما يترك بعض الأمل لمستقبل كوكبنا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول علماء الفلك إن الدليل على الكوكب البعيد يأتي في شكل قرص من الغاز تم إنشاؤه من غلافه الجوي المتبخر.



الكوكب والقزم الابيض

واكتشف علماء الفلك من قسم الفيزياء بجامعة وارويك ونواة الألفية لتشكيل الكواكب (NPF) في جامعة فالبارايسو هذا الأمر، حيث يقولون إنه أول دليل على كوكب عملاق يدور حول نجم قزم أبيض.

كما تم التعرف على النجم ، WDJ0914 + 1914 ، في مسح شمل 10000 من الأقزام البيضاء التي لاحظها استطلاع Sloan Digital Sky Survey، ويقول الباحثون إن النجم يبعد حوالي 2000 سنة ضوئية عن الأرض.

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ويُعتقد أن الكوكب الشبيه بنبتون هو أكثر من أربعة أضعاف حجم القزم الأبيض بحجم الأرض، ويدور الكوكب العملاق حول النجم مرة واحدة كل 10 أيام، تاركًا آثارًا من الغاز تتكون من الهيدروجين والأكسجين والكبريت في أعقابه.

وتعد الأقزام البيضاء أكثر حرارة بحوالي 40 مرة من شمسنا، لكنها تصبح أصغر بكثير من النجم الذي كانت عليه، واحد % من الحجم، مما يعني أن الكواكب التي تستمر في مدارها لن تتلقى حرارة كبيرة كما كانت من قبل حيث أن المسافة بينها أكبر.

ولكن يجب على الكوكب أن يدورحول القزم الأبيض على مسافة 75 مرة أقرب من الأرض إلى الشمس من أجل الحصول على مياه سائلة.

وحلل علماء الفلك في وارويك الاختلافات الطفيفة في الضوء المنبعث من النظام لتحديد العناصر الموجودة حول النجم، واكتشفوا طفرات دقيقة للغاية في الهيدروجين في البيانات، وكذلك في الأكسجين والكبريت، والتي لم يروها من قبل، وباستخدام التلسكوب الكبير جداً للمرصد الجنوبي الأوروبي في تشيلي ، وجدوا أن شكل الغازات هو مؤشر نموذجي لحلقة الغاز.