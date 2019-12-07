شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة تحقيق أمريكية تدين "كامبريدج أنالتيكا" رسميا بخداع مستخدمي فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنظمين الأمريكيين بلجنة الاتصالات FCC أنهم اكتشفوا أن شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية البريطانية صاحبة الفضيحة الشهيرة، قد خدعت المستهلكين حول جمع بيانات فيس بوك لتوصيف الناخبين واستهدافهم.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا أن Cambridge Analytica تعمل في ممارسات خادعة تتعلق بمشاركتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذى يتعلق بـ Privacy Shield framework أو إطار عمل حماية الخصوصية - وهو اتفاقية حول نقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

ويمنع أمرالوكالة الأمريكية شركة Cambridge Analytica من تحريف مدى حماية الخصوصية والسرية للمعلومات الشخصية، كما أنه يمنع الشركة الاستشارية من المشاركة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وPrivacy Shield framework وغيرها من المنظمات التنظيمية المماثلة.

ويأتي الطلب بعد أن وافق فيس بوك في يوليو على دفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار إلى FTC، من أجل حل تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية، وتواصل الوكالة الحكومية متابعة تحقيق منفصل لمكافحة الاحتكار للشركة، فيما كان سبب التحقيق الذي أجرته FTC في Facebook وCambridge Analytica هوادعاءات بأن فيس بوك انتهك مرسوم الموافقة لعام 2012 من خلال المشاركة غير الصحيحة للمعلومات التي تخص 87 مليون مستخدم مع Cambridge Analytica.