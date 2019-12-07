أفضل مواقع كتابة CV أونلاين ومجاناً لكتابة CV إحترافي

هناك الكثير من مواقع كتابة CV موجودة على الإنترنت، وإن قمت بكتابة مجرد هذه الكلمات في بحث جوجل ستجد الكثير والكثير من المواقع التي ستظهر لك ولكن مع الأسف بعض هذه المواقع ليست بالجودة المطلوبة أو تطلب منك إشتراكاً مادياً لتستفيد من أي خدمة من خدماتها واليوم سنقدم لك قائمة بأفضل 3 مواقع كتابة CV أونلاين مجاناً.

مهارة كتابة CV واحدة من أهم المهارات التي قد تحتاجها في حياتك العملية وفي كل خطوة من خطوات حياتك حيث أنك ستحتاج دائماً وأبدا ً لكتابة CV يعرض خبراتك ومهاراتك والأهم أن يكون دافعاً لجعلك تحصل على مقابلة وهي الخطوة الأولى في الحصول على الوظيفة التي ترغب فيها أياً كانت.

أفضل 3 مواقع كتابة CV أونلاين :

كما قلنا فإن جميع هذه المواقع هي مجانية للإستخدام بشكل عام وإن كان هناك بعض المتطلبات المالية للإستفادة بالمزيد من الإمكانيات والخواص ولكن بشكل عام هي مجانية لكتابة CV بشكل أساسي.

موقع Resume.com :

يقدم لك هذا الموقع طريقة سهلة وواضحة تساعدك على كتابة CV بشكل بسيط وسهل دون أي تعقيدات دون داعي لها أو حتى إضافة إختيارات تزيد من تخبطك وعشوائية عملية الكتابة، أحد أهم مميزات التي ستقابلها في هذا الموقع هي أنه مجاني تماماً ويمكنك إستخدامه بشكل مجاني تماماً دون دفع أي أموال، العيب الوحيد هو أن النماذج الموجودة ضعيفة وقليلة بعض الشيء.

رابط الموقع

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موقع Canva :

أهم ما يميز هذا الموقع هو التشكيلة الواسعة للغاية من الإختيارات والنماذج التي يمكنك الإختيار منها بسهولة كبيرة فهو يضم أكثر من 1000 نموذج للإختيار بينها، العيب الذي سيقابلك هو أن بعض النماذج ليست مجانية للإستخدام ولكن هي ليست غالية جداً أيضاً فيمكنك تحميل النماذج المدفوعة ب1 دولار للنموذج أو الإشتراك ب13 دولار للشهر.

رابط الموقع.

موقع Visme :

يقدم لك الموقع طريقة مميزة وفريدة من نوعها لتتمكن من تصميم الـ CV بالطريقة التي ترغب بها كما أنه يضم طريقة مختلفة قليلاً لتصميم الـ CV عن طريق تصميمها بشكل infographic وهو أمر فريد من نوعه.

يمكنك إستخدام الموقع بنسختين إما مجانية أو مدفوعة والمجانية تضم حتى 5 مشاريع على الأكثر والمدفوعة تكلفك حوالي 25 دولار في الشهر .