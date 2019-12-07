تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على قدرة 5000 mAh في بطارية هاتف Galaxy S11 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث التسريبات التي جاءت عبر Safety Korea كشف عن قدرة البطارية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S11 Plus الذي ينطلق العام المقبل بقدرة 5000 mAh في البطارية.

مزيد من التسريبات حول إصدارات سامسونج المميزة من الهواتف الذكية التي تنطلق رسمياً في حدث يقام في الربع الأول من العام المقبل، وتختص التسريبات الجديدة هاتف Galaxy S11 Plus، حيث كشف أحدث الصور المسربة عن سعة البطارية في هذا الإصدار.

ولقد ظهرت البطارية التي كشف عنها في Safety Korea بنموذج رقم EB-BG988ABY، حيث يتوافق هذا الرقم مع رقم SM-G988 لنموذج هاتف Galaxy S11 Plus الذي ظهر في تسريبات من Geekbench الشهر الماضي.

ويظهر نموذج البطارية في التسريبات المصورة بحد أدنى للسعة 4855 mAh، أي بسعة نموذجية 5000 mAh، وهي ترقية ملحوظة من سامسونج، حيث قدمت هاتف Galaxy S10 Plus بسعة بطارية 4100 mAh.

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يذكر أن شركة سامسونج قد قدمت هاتفي M20 و M30 خلال الفترة الماضية بسعة 5000 mAh في البطارية، بينما انطلق هاتف M30s كأول إصدار للشركة بسعة 6000 mAh في البطارية، ومن المقرر أن تدعم سعة 5000 mAh شاشة OLED في هاتف Galaxy S11 Plus والتي تتميز أيضاً بتقنية Dynamic AMOLED كما تدعم معدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أني يضم الهاتف معالج Snapdragon 865 أو Exynos 990 في بعض النماذج، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يأتي المستشعر الرئيسي في كاميرة الهاتف بدقة 108 ميجا بيكسل.

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