Redmi تؤكد قدوم نسخة 5G من الهاتف Redmi K30، وبقية المواصفات تظهر على TENAA

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Redmi في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هاتفها الرائد المقبل Redmi K30 سيصل مع المعالج Snapdragon 765G الذي تم الكشف عنه حديثًا والذي يضم مودم 5G مُدمج. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا الآن على معلومات إضافية حول الهاتف Redmi K30 من المدير العام للشركة ومن هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

في البداية، أكد لنا المدير العام للشركة الصينية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Redmi K30 سيملك أيضًا نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G. في أعقاب الأخبار المذكورة أعلاه، بدأ عشاق Redmi يتساءلون عما إذا كانت نسخة 5G من الهاتف Redmi K30 ستأتي إلى الأسواق حيث لا تتوفر بعد شبكات الجيل الخامس 5G أم لا.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم أيضًا رصد الهاتف Redmi K30 يحصل على مُصادقة هيئة الإتصالات الصينية مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على مواصفاته التقنية. ووفقا لهذه الهيئة، فيبدو أن الهاتف Redmi K30 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.67 إنش، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم يصل إلى 256GB.

هيئة الإتصالات الصينية كشفت لنا كذلك أن الهاتف Redmi K30 سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، بينما سيضم كاميرتين في الواجهة الأمامية تمتاز واحدة منهما على الأقل بدقة 20 ميغابكسل. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما نسمع المزيد عن الهاتف Redmi K30 عندما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في اليوم 10 ديسمبر.