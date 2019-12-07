سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية من شركة Realme ستصل في اليوم 17 ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي بعد إطلاق الهاتفين Realme X2 Pro و Realme 5S في الهند، قام الرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Madhav Sheth بالتشويق لقدوم أول سماعات لاسلكية حقيقية للأذن من الشركة في شهر ديسمبر. الآن، لدينا التاريخ بالضبط، وهذا التاريخ هو 17 ديسمبر.

قامت شركة Realme بإرسال الدعوات إلى وسائل الإعلام لحضور حدث سيُعقد في اليوم 17 ديسمبر في العاصمة الهندية، نيودلهي، وهو الحدث حيث ستقوم الشركة بكشف النقاب عن سماعاتها اللاسلكية الحقيقية للأذن بالإضافة إلى الهاتف Realme XT 730G المتوفر حاليًا في الصين تحت إسم Realme X2.

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تشتمل الدعوة على رسم تخطيطي لسماعات الأذن اللاسلكية هذه مما يكشف لنا أنها ستحصل على تصميم يشبه تصميم سماعات AirPods من شركة آبل وتأتي مع علبة للشحن تحتوي على مؤشر LED للشحن.

تكشف صورة لهذه العلبة تم نشرها من قبل شركة Realme على شبكة تويتر أنها ستكون متوفرة باللون الأسود، ولكن من المحتمل أن نرى هذه السماعات باللونين الأصفر والأبيض أيضًا بالنظر إلى أن Madhav Sheth قام هو وإثنين من الموظفين الآخرين في الشركة بالتوجه إلى تويتر لتأكيد تلك الألوان.

بغض النظر عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية والهاتف Realme XT 730G، فقد نرى شركة Realme أيضًا تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Realme 5i في اليوم 17 ديسمبر، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك بعد من قبل الشركة.