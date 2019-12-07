شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لخدمات الاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعارعن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكرت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء – في بيان اليوم السبت - أن القمر الصناعي "جيلين-1 جاوفن 02 بي" الذي ينتمي إلى عائلة القمرالصناعي "جيلين-1" تم إطلاقه اليوم السبت، ودخل المدارالمخطط له بنجاح.

وأضافت الشركة أن القمر الصناعي -الذي تم تطويره من جانب شركة "تشانغ جوانغ المحدودة لتكنولوجيا الأقمارالصناعية"- له خصائص عالية الدقة واسعة النطاق ونقل البيانات بسرعة عالية، حيث سيوفر، إلى جانب شبكة مع 14 قمرا صناعيا من طراز جيلين-1 أطلقت سابقا، بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة.