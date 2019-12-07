تكنولوجيا: جوجل تتوقف قريباً عن دعم نظارة Explorer الذكية بتحديث للبرمجيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق التحديث الأخير لبرمجيات الإصدار الخاص من نظارة Explorer الذكية، حيث تتوقف عملاق البحث عن تحديث البرمجيات في 25 من فبراير للعام 2020.

قدمت شركة جوجل مشروع نظارتها الذكية للمرة الأولى خلال عام 2012، والتي توفرت للحجز المسبق بسعر 1500 دولار، ومن ثم أطلقت جوجل تحديث أخر للنظارة الذكية لاحقاً.

بدأت شركة جوجل في 2017 في إستهداف مجال العمل مع إصدار خاص من نظارتها الذكية Enterprise، ولقد قررت شركة جوجل في الإستمرار في دعم هذا الإصدار الخاص، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يقدم آداء أفضل من الإصدارات السابقة.

Advertisements

ولقد أشارت جوجل في صفحة الدعم الخاصة بنظارتها الذكية إلى أن التحديث الأخير لبرمجيات النظارة الذكية سيتطلب التثبيت يدوياً، وذلك من خلال تحميل الإصدار الأخير للبرمجيات ومن ثم فك ضغط الملف ثم ثبيت البرمجيات، حيث من المقرر أن تدعم هذه الخطوات إقتران النظارة بالهاتف.

من جانب أخر يتوقف MyGlass عن العمل، بينما يستمر إتصال النظارة الذكية عن طريق البلوتوث، إلى جانب مميزات إلتقاط الصور وتسجيل الفيديو، كما أكدت جوجل على ضرورة تثبيت التحديث الأخير للبرمجيات لدعم المستخدمين في التسجيل وإستخدام النظارة الذكية خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان

