الهاتف OnePlus 8 Lite يظهر بدوره في مجموعة من الصور الحاسوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أكتوبر الماضي، رأينا صورًا حاسوبية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro اللذان من المرجح أن يتم الإعلان عنهما في الربع الثاني من العام المقبل. اليوم، حصلنا على صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا الهاتف OnePlus 8 Lite الذي من المرجح أن يصل جنبًا إلى جنب مع الهاتفين المذكورين آنفًا.

الصور الحاسوبية الجديدة تكشف لنا أن الهاتف OnePlus 8 Lite سيأتي بدوره مع شاشة كاملة تمتاز بثقب صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن وحدة مستطيلة الشكل في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تضم كاميرتين جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED وليزر التركيز التلقائي، ويتواجد بجانبها على الأرجح كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق.

Advertisements

الواجهة الخلفية للهاتف OnePlus 8 Lite لا تضم مستشعر بصمات الأصابع، وهذا ما يقودنا للإعتقاد بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة على غرار الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، وهذا ما يلمح بدوره إلى أن هذا الهاتف سيضم على الأرجح شاشة AMOLED، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz أم لا.

نظرًا إلى أن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro يُعتبران من الفئة الراقية، فهما سيأتيان على الأرجح مع المعالج Snapdragon 865 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا، بينما قد يأتي الهاتف OnePlus 8 Lite مع معالج مُختلف من الفئة المتوسطة.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الموعد الذي ستُعلن فيه شركة OnePlus عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series، ولكن ينبغي أن نسمع المزيد عن هذه الهواتف في الأسابيع أو الأشهر القادمة.