تكنولوجيا: فيديو معلوماتى.. كيف تتخلص من إعلانات الـMarketplace المزعجة نهائيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت إعلانات الـ Marketplaceأمرا مزعجا للكثير من المستخدمين فى الوقت الراهن، وفيما يلى نعرض كيفية التخلص منها كما يلى: - اذهب إلى Settings & Privacy بتطبيق فيس بوك. - اختر منها Settings Advertisements - اختر بعد ذلك Notification Settings - قم بالبحث عن Marketplace واضغط عليه. - قم بإيقاف تفعيل الخيار أمام Allow Notifications On Facebook ـ قم بالضغط على Turn OFF

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