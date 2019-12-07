شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يوجد داخل كوكب المشترى وكم تصل درجات الحرارة عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا وصل الإنسان إلى كوكب المشترى، فماذا سيجد بداخل هذا الكوكب، فى البداية سيكون الجو حار جدا، ولا أحد يعرف بالضبط درجة حرارة الجو عليه، لكن يعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون حوالي 43000 درجة فهرنهايت (24000 درجة مئوية) بالقرب من المركز.

ووفقا لما ذكره موقع "spaceplace"، يتكون كوكب المشتري بالكامل تقريبا من الهيدروجين والهيليوم، وعلى سطح كوكب المشتري هذه العناصر هي غازات، لكن تحت السطح، يمكن أن يكون الهيدروجين سائلاً، أو حتى نوعًا من المعدن.



المشترى وتحدث هذه التغييرات بسبب درجات الحرارة والضغوط الهائلة الموجودة في قلب القشرة، فتحت ضغط منخفض ، يكون لجزيئات الهيدروجين والهيليوم مساحة كبيرة لترتد حولها، ومع ذلك ، فإن وزن كل هذا الهيدروجين والهيليوم ثقيل للغاية، ويضغط لأسفل باتجاه قلب الكوكب، مما يخلق ضغطًا مرتفعًا، وهذا يخلق السائل.

ما يحدث فى مركز المشترى

ما مقدار الضغط الذي ستجده في مركز المشتري؟

أما عن الضغط في مركز كوكب المشتري فأعلى بكثير، ففي قلب كوكب المشتري، ستشعر بضخ يصل إلى 650 مليون رطل من الضغط على كل بوصة مربعة من الجسم، فسيكون هذا مثل وجود حوالي 160،000 سيارة مكدسة في كل اتجاه في جميع أنحاء جسمك.

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ماذا يوجد في قلب كوكب المشتري؟

في الوقت الحالي، العلماء ليسوا متأكدين 100 ٪، فقد يكون لهذا الكوكب نواة صلبة أكبر من الأرض، لكن بعض العلماء يعتقدون أنه يمكن أن يكون أكثر مثل غليان ساخن.

وتم تصميم مهمة جونو الخاصة بناسا للعثور على إجابات لهذه الأسئلة المتبقية حول المشتري، وتدور المركبة الفضائية حول الكوكب العملاق للحصول على معلومات أكثر قربًا.

حقق جونو بالفعل العديد من الاكتشافات الجديدة حول كوكب المشتري، حيث يأمل العلماء أن تساعدنا المعلومات من جونو في قياس كتلة كوكب المشتري ومعرفة ما إذا كان جوهر الكوكب العملاق صلبًا أم لا.