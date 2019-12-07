تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق جهاز RedmiBook جديد بتصميم الشاشة الكاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على خططها لإطلاق جهاز RedmiBook يأتي بتصميم بكامل الشاشة وبطارية تدعم المستخدم بعمر شحن أطول.

تستعد علامة Redmi التجارية للإعلان عن سلسلة هواتف Redmi K30 في مؤتمر يعقد في 10 من ديسمبر، ولقد أكدت الشركة مؤخراً على خططها للكشف عن جهاز RedmiBook دفتري يأتي بعمر أطول للبطارية مع تقنية الشحن السريع، إلى جانب تصميم الشاشة الكاملة.

كشف Redmi عن بعض التفاصيل حول جهاز RedmiBook القادم، حيث أكدت في إعلانها التشويقي على أن الجهاز يتميز بإطارات نحيفة جداً، كما ينطلق ببطارية تقدم عمر أطول قد يصل إلى 11 ساعة وفقاً لما جاء في تسريبات أخرى.

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كما تشير التسريبات إلى أن Redmi جهاز RedmiBook سيضم الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع كرت الشاشة MX250، أيضاً من المقرر أن يضم الجهاز نظام تبريد ومراوح بحجم أصغر لدعم تهوية أعلى وضوضاء أقل.

من جانب أخر يرتكز تصميم جهاز RedmiBook على بنية جديدة تدعم تشتيت الحرارة بكفاءة أعلى، مع وحدات تبريد مصممة من النحاس، وأنابيب تبريد مزدوجة 6مم، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد في 10 من ديسمبر.

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