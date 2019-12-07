شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يفكرون فى إنشاء حجر صحى على سطح القمر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الخبراء إن صخور المريخ يمكن أن يتم وضعها في الحجر الصحي على سطح القمر لمنعها من تلويث الأرض وخلق كارثة، حيث تعد العدوى بين الكواكب مصدر قلق كبير لاستكشاف الفضاء المستمر، ويتم التحقيق في جميع السبل لضمان بقاء الأرض والمريخ نظيفة من أى مادة قد تسبب الضرر على أى منهما مع اختلاف طبيعتهما عن بعضهما.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم وضع حل محتمل لهذه الأزمة، وهو تخزين صخور المريخ على القمر كحل محتمل لأنه سيمنع إنشاء مسار مباشر للنظم الإيكولوجية الهشة للأرض، وبالتالى سيتم إنشاء حاجز يبلغ طوله حوالى 250 ألف ميل بين هذه العينات والأرض، مما يوفر حماية لا تقدر بثمن للحياة على الأرض.

وتعمل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية معًا على مشروع المريخ 2020 الذي سيشهد طائرتين تجوبان الكوكب الأحمر بحثًا عن حياة فضائية، والتى ستعمل على عودة عينات من المريخ.

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وقال آدم كاميليتي ، من برنامج عودة عينات المريخ "هذه هي المهمة الأكثر تعقيدًا التي اضطررنا إلى القيام بها، وستشاهد المهمة المعقدة الآلات تأخذ عينات من غبار المريخ في أنابيب اختبار مقاومة للفضاء، وإعادتها إلى الأرض.

بينما يشعر الخبراء بالقلق من الدمار المحتمل لكوكبنا في حالة فشل النظام وإطلاق الميكروبات المريخية في الغلاف الجوي للأرض، لذلك يعرض كامبليتى مع بعض العلماء فكرة عودتها على سطح القمر بدلا من الأرض منعا لما قد يحدث من عواقب.