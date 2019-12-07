شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير بذلة ذكية مستوحاة من جلد سمك القرش للحماية من الهجمات البيولوجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت وزارة الدفاع الأمريكية بدلة ذكية مستوحاة من جلد سمك القرش الذي يوفر حماية بنسبة 100٪ للجنود من الهجمات البيولوجية، حيث جهزت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية DARPA بذلة ذات تقنية عالية لتوفير معدل بقاء كامل لمقاتلي الحرب ضد هذا النوع من الهجمات.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم العمل على البذل لتكون خفيفة الوزن ومصممة بمواد ذكية تعمل كحاجز لتحييد العوامل المميتة في حالة ملامسة الجلد أو مجرى الهواء أو العينين، وهذا النظام الحيوي الوقائي الشخصي سيتم ربطه بالبذل.
وتهدف وكالة البنتاجون إلى أن تظل البدل فعالة في عمليات النشر التي تصل إلى 30 يومًا وحماية مرتديها من 11 هجومًا مختلفًا.
وتتألف بيئة التهديد الحالية من تهديدات واسعة النطاق وأحيانًا فتاكة على الفور، والتي تكون قادرة على دخول الجسم عبر مسارات متعددة، بما في ذلك الجلد والمجرى الهوائي والبصري والجهاز الهضمي.
وواصلت الوكالة مناقشة كيف أن جلد سمك القرش لديه قدرات مضادة للميكروبات، فهو يمنع الكائنات الحية الدقيقة من الالتصاق بسطحه مثلما لدى البشر أيضًا أنظمة تحذير داخلية يمكنها الشعور والاستجابة ، والحماية من العدوى البكتيرية والفطرية البيئية.
ويتوقع المسئولون أن توفر المجموعة حماية بنسبة 100٪ من التعرض المميت من 11 عاملاً مختلفًا، بما في ذلك فيروسات الأنفلونزا والنزف الفيروسي و مركب خردل الكبريت الكيميائى.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تطوير بذلة ذكية مستوحاة من جلد سمك القرش للحماية من الهجمات البيولوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.