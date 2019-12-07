شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير بذلة ذكية مستوحاة من جلد سمك القرش للحماية من الهجمات البيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت وزارة الدفاع الأمريكية بدلة ذكية مستوحاة من جلد سمك القرش الذي يوفر حماية بنسبة 100٪ للجنود من الهجمات البيولوجية، حيث جهزت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية DARPA بذلة ذات تقنية عالية لتوفير معدل بقاء كامل لمقاتلي الحرب ضد هذا النوع من الهجمات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم العمل على البذل لتكون خفيفة الوزن ومصممة بمواد ذكية تعمل كحاجز لتحييد العوامل المميتة في حالة ملامسة الجلد أو مجرى الهواء أو العينين، وهذا النظام الحيوي الوقائي الشخصي سيتم ربطه بالبذل.

وهذه النظم مستوحاه من الطبيعة مثل جلد سمك القرش ، لأن بشرة هذا المخلوق تمنع الكائنات الحية الدقيقة من الالتصاق بالسطح.

وتهدف وكالة البنتاجون إلى أن تظل البدل فعالة في عمليات النشر التي تصل إلى 30 يومًا وحماية مرتديها من 11 هجومًا مختلفًا.

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وتتألف بيئة التهديد الحالية من تهديدات واسعة النطاق وأحيانًا فتاكة على الفور، والتي تكون قادرة على دخول الجسم عبر مسارات متعددة، بما في ذلك الجلد والمجرى الهوائي والبصري والجهاز الهضمي.

وواصلت الوكالة مناقشة كيف أن جلد سمك القرش لديه قدرات مضادة للميكروبات، فهو يمنع الكائنات الحية الدقيقة من الالتصاق بسطحه مثلما لدى البشر أيضًا أنظمة تحذير داخلية يمكنها الشعور والاستجابة ، والحماية من العدوى البكتيرية والفطرية البيئية.

ويتوقع المسئولون أن توفر المجموعة حماية بنسبة 100٪ من التعرض المميت من 11 عاملاً مختلفًا، بما في ذلك فيروسات الأنفلونزا والنزف الفيروسي و مركب خردل الكبريت الكيميائى.