شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على القائمة الكاملة لأفضل التطبيقات على متجر "بلاى ستور" 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2019، حيث نشر متجر "بلاي ستور" الخاص بنظام التشغيل أندرويد والتابع لشركة جوجل، قوائمه الخاصة بأفضل محتوى، على مختلف الأقسام الموجودة بالمتجر، وذلك بناء على تقييمات المستخدمين والمحررين أيضاً، والتى نعرضها كما يلى:

أفضل التطبيقات وفقا لتقييمات المستخدمين:

- اللعبة الأكثر تحميلاً: Call of Duty: Mobile

- التطبيق الأكثر تحميلاً: Video Editor - Glitch Video Effects

- الفيلم المفضل: Avengers: Endgame

- الكتاب الالكتروني المفضل: Scary Stories to Tell in the Dark

أفضل التطبيقات وفقا لتقييمات المحررين:

أفضل لعبة: Call of Duty: Mobile

أفضل تطبيق: Ablo لاستكشاف الثقافات الغربية.

الأفلام الأكثر مبيعاً لعام 2019

- Marvel Studios’ Avengers: Endgame

- Aquaman

-A Star Is Born

- Marvel Studios’ Captain Marvel

- Spider-Man: Into The Spider-Verse

المسلسلات الأكثر مبيعاً لعام 2019:

- Game of Thrones

- The Walking Dead

- The Big Bang Theory

- Riverdale

- Yellowstone

الكتب الإلكترونية الأكثر مبيعاً:

- The Mister by E L James

- Scary Stories to Tell in the Dark by Alvin Schwartz

- Tiamat’s Wrath by James S. A. Corey

- The Silent Patient by Alex Michaelides

- The Institute by Stephen King

الكتب الصوتية الأكثر مبيعاً:

- Becoming by Michelle Obama

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson

- Unfu*k Yourself: Get Out of Your Head and into Your Life by Gary John Bishop

- A Game of Thrones: A Song of Ice and Fire: Book One by George R. R. Martin

- Harry Potter and the Sorcerer’s Stone by J.K. Rowling