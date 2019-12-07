شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Waymo تتيح تطبيقها لمنصة أيفون فى المزيد من المناطق .. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Waymo لخدمات الركوب، إن تطبيقها سيكون متاحًا الآن لمستخدمي أيفون في Phoenix بولاية أريزونا الأمريكية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد بدأت شركة خدمات الركوب التابعة لشركة جوجل بتقديم خدمات ركوب ألية مؤتمتة بالكامل مما يعني عدم وجود سائق بها نهائيا وأن السيارة تقود نفسها بشكل ذاتي بالكامل، فيما أوضحت الشركة أنها وفرت هذه الميزة إلى بضع مئات من المستخدمين الأوائل لخدمة سيارات الأجرة التابعة لها في مدينة Phoenix في شهر أكتوبر.

وبحسب التقارير، فتمتلك شركة Waymo التي أطلقت أول خدمة تجول آليًا للركوب في ديسمبر الماضي، أكثر من 1500 راكب نشط شهريًا - أولئك الذين استقلوا رحلة واحدة على الأقل في الـ 28 يومًا الماضية.

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يذكر أن شركة Waymo تعاونت مؤخرا مع شركة DeepMind لبرامج الكمبيوتر التى تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، من أجل تطوير تقنيات الذكاء الإصطناعى الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة، حيث سيعملان معا على تطوير طريقة تعرف بـ 'Population-Based Training' لاكتشاف المشاة.