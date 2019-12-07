خليفة Galaxy Fold يشابه Galaxy S11 من حيث الكاميرات

أكد تقرير صادر عن وكالة بلومبرج أن شركة سامسونج ستقدم أكبر إصلاح شامل للكاميرات على هواتفها الذكية الرائدة في عام 2020، بما في ذلك وجود كاميرا خليفة بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابيكسل ومستشعر تليفوتوغرافي للتكبير البصري بقدرة 5 أضعاف ضمن جهازها الرائد القادم Galaxy S11 وخليفة جهازها القابل للطي جالاكسي فولد Galaxy Fold، وذلك استنادًا إلى معلومات من أشخاص مطلعين على خطط سامسونج.

كما يذكر التقرير أن Galaxy S11 سيكون لديه أربع كاميرات في الجهة الخلفية، بما في ذلك مستشعر بزاوية واسعة جدًا ومستشعر ToF لاكتشاف العمق، تمامًا مثل المستشعر الموجود في +Galaxy Note 10، والتي تساعد في وضعية الصور الشخصية Portrait وتطبيقات الواقع المعزز، كما أن الهاتف قادر على تسجيل فيديو بدقة 8K، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية لكاميرا الجهاز.

وتدعي بلومبرج أن هاتف سامسونج التالي القابل للطي، والذي من المتوقع أن يأتي بشكل صدفي، سيحتوي على مستشعر كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل وعدسة مقربة مع تقريب بصري بقدرة 5 أضعاف، ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عنه رسميًا بجانب هواتف Galaxy S11 في شهر فبراير من العام المقبل.

ويذكر التقرير أن وحدة التكبير البصري بقدرة 5 أضعاف هذه تم تطويرها بواسطة Samsung Electron-Mechanics، وبدأ إنتاجها في وقت سابق من هذا العام، وتنافس هذه الوحدة تقنية مماثلة برزت في أجهزة المنافسين الصينيين، مثل هواوي وأوبو، الذين قاموا بترخيص تقنية التكبير البصري من Corephotonics Ltd، وهي شركة إسرائيلية استحوذت عليها سامسونج في أوائل عام 2019.

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وتشير مجموعة الميزات الجديدة إلى التزام سامسونج المتجدد بكاميرات الأجهزة المحمولة بعد سنوات من الحد الأدنى من الابتكار، فضلاً عن محاولة اللحاق بشركة آبل في مجال الكاميرا، ومع اقتراب عام 2020، حيث أصبحت الكاميرات والعدسات المتعددة هي القاعدة في الهواتف الذكية، فإن سامسونج ستستفيد من امتلاكها للريادة في هذا المجال النامي.

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وحصلت سامسونج على الأسبقية في الهواتف الذكية القابلة للطي، وبعد ردود فعل جيدة على جهاز جالاكسي فولد Galaxy Fold الأصلي، فإن الشركة تتطلع الآن إلى بناء هيمنتها في هذا القطاع.

يذكر أن العملاقة الكورية الجنوبية تخطط لشحن ما يصل إلى 6 ملايين هاتف ذكي قابل للطي في العام المقبل، وقد يكون خليفة هاتف جالاكسي فولد Galaxy Fold القادم هو أول هاتف قابل للطي يباع بشكل كبير في الأسواق المختلفة، حيث من المتوقع أن يكلف حوالي 850 دولارًا.