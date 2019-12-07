جوجل تختبر ميزة لتتبع الطرود على محركها مباشرةً!

أعلنت شركة جوجل عن بدء اختبار ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تعقب طرودهم من محرك البحث مباشرةً.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “غالبًا ما يأتي الأشخاص إلى بحث جوجل للبحث عن معلومات عن حالة طرودهم. لتسهيل البحث، أنشأنا ميزة جديدة لتتبع الطرود تمكن شركات الشحن من إظهار حالة طرودها للناس على البحث مباشرة”. وأضافت الشركة أنها أطلقت برنامجًا للوصول المبكر الذي يمكن شركات الشحن من عرض تفاصيل الطرود لعملائها داخل محرك البحث مباشرةً.

وأوضحت جوجل أن الميزة لا تطلب من المستخدم إلا إدخال رقم التعقب الخاص به، وحالة الطرد لتظهر كافة التفاصيل فورًا، وذلك في حال كانت الشركة التي طلب منها مشتركة بالبرنامج. وتقول الشركة أيضًا: إن برنامج الوصول المبكر لتعقب الطرود متاح للشركات في جميع أنحاء العالم، ولكن يجب على شركات الشحن التسجيل للاشتراك في هذه الميزة.

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ولا يُعلم حتى هذه اللحظة، ما إذا كانت ميزة تعقب الطرود سوف تجعل المعلومات متاحة للعامة، خاصةً أن مثل هذه الميزة ينبغي فيها مراعاة الخصوصية.