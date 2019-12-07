مطورة Pokémon GO تعمل مع كوالكوم على تطوير نظارة للواقع المعزز

أعلنت شركة (نيانتك) Niantic المطورة للعبة الواقع المعزز (بوكيمون جو)Pokémon GO الشهيرة عن إبرام اتفاق مشترك مع شركة كوالكوم للعمل على عتاد نظارات الواقع المعزز، والبرمجيات، والمكونات السحابية.

وجاء هذا الإعلان عقب إعلان شركة كوالكوم أمس الخميس عن إطلاق منصة (إكس آر2) XR2، التي وصفتها بأنها “أول منصة لتقنية الواقع المختلط أو الممتد XR مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G في العالم”.

وقالت شركة (نيانتك): إنها تعتزم استخدام منصة (إكس آر2) لتطوير منتجات دعم الواقع الممتد، الذي يشمل تقنيات الواقع الافتراضي VR، والواقع المعزز AR، والواقع المختلط MR. وسوف تعتمد النظارة التي ستعمل على تطويرها على منصة Niantic Real World القائمة على الواقع المعزز العالي الجودة، والتي تعتمد عليها ألعابها الشهيرة، مثل: Pokémon GO، و Ingress، و Harry Potter: Wizards Unite.

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وأشارت شركة (نيانتك) في تدوينة إلى أنها أعلنت الشهر الماضي عن برنامج منشئي المحتوى Niantic Creator Program، وصندوق Niantic Beyond Reality Fund الذي سوف يفتح المجال أمام المطورين الموهوبين لاستخدام Niantic Real World. ومع الشراكة الجديدة مع كوالكوم، سيكون بإمكان المطورين الوصول إلى هذه المنصات عند توفرها.

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أما فيما يتعلق بمنصة (إكس آر2) من كوالكوم، فقد أوضحت الشركة أمس بأنها تمتاز بالجمع بين مودم كوالكوم للجيل الخامس 5G وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كما أنها تمتاز بقدرتها على دعم 7 كاميرات لتقديم نظارات واقع مختلط شبيهة بنظارة (هولولنز) HoloLens التابعة لمايكروسوفت، بالإضافة إلى نظارة واقع افتراضي مستقلة بمواصفات قوية. ومع هذه المنصة، يمكن تقديم نظارة واقع افتراضي تدعم 26 نقطة لتعقب اليد، بالإضافة إلى قدرة أدق على رسم خريطة للبيئة المحيطة.

وتمتاز المنصة أيضًا بدعم شاشة بدقة 3Kx3K مع معدل تحديث قدره 90 إطارًا في الثانية، كما يمكنها دعم تشغيل الفيديو الثلاثي الأبعاد بدقة 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وهي تستفيد من مادة سيليكون مخصصة للحفاظ على معدل التأخر في تلك الشاشات منخفضًا للغاية.