شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 14 معلومات لا تعرفها عن "إيرنست فيرنر فون سيمنز" فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة المخترع الألماني إيرنست فيرنر فون سيمنز، وذلك فى ديسمبر 1892، والذي أثرى العالم بالعديد من الابتكارات المختلفة في العديد من المجالات، لدرجة دفعت لإطلاق اسمه سيمنز (وحدة) سنة 1971 على المواصلة الكهربائية تكريما لاسمه وجهوده في هذا المجال، كان له دور كبير كذلك في تطور صناعة البرقية عبر تأسيس شركة الاتصالات المعروفة سيمنز في برلين سنة 1847، كما قام بتصنيع أول مؤشر يعكس أداء المولد الكهربائي وجهاز البرقية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- ولد ارنست فيرنر سيمنس في Lenthe، اليوم جزء من Gehrden بالقرب من هانوفر، في مملكة هانوفر في الاتحاد الألماني.

- هو الطفل الرابع من ضمن (أربعة عشر طفل) ، وكان والده من عائلة سيمنز، أسرة عريقة من جوسلار، وثقت منذ 1384.

- انضم ارنست إلى مدرسة الأكاديمية العسكرية البروسية من المدفعية والهندسة، بين السنوات 1835-1838 نظرا لفقر عائلته في ذلك الوقت.

- تمكن من اختراع الألغام البحرية المشحونة كهربائيا، والتي كانت تستخدم لمكافحة الحصار الدنماركي.

- في عام 1843 باع حقوق اختراعه الأول لElkington من برمنغهام.

- اخترع سيمنز التلغراف، والذى يعتمد على استخدم إبرة للإشارة إلى الحرف الصحيح، بدلا من استخدام شفرة مورس.

-بعد فترة قليلة قام بفتح أكثر من مقر لشركته في كثير من دول العالم حيث كان أخوه وليام سيمنز مدير لفرع الشركة في إنجلترا وكارل فون سيمنز في روسيا.

- تم تدويل الشركة بعد وقت قصير من تأسيسها.

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- قام سيمنز باختراع أول أداة تستعمل في عكس أداء المولد الكهربي، وفي عام 1880 قام باختراع أول مصعد كهربائي، وفي عام 1882 قام باختراع أول حافلة كهربائية.

-كان يهتم بدراسة الكهرباء وقد قام باستخدام مولد كهرومغناطيسي من أجل إنتاج الكهرباء.

- هو من قام باختراع الدينامو الذي حصل على براءة اختراعه في عام 1877 ميلادية، ولكن هناك خلاف على هذا الأمر

- تقاعد من شركته في عام 1890 وتوفي في عام 1892 في برلين

- تزوج مرتان وأنجب طفلين من كل زوجه.

- حصل على عدد من براءات الاختراع بما في ذلك عداد الكهرباء (19 نوفمبر 1889) ، و خط السكة الحديدية الكهربائي، وطريقة استخراج الذهب من صخوره (22 مارس 1898)