كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| قفل NUKI…يتيح لك فتح باب منزلك من أي مكان في العالم من خلال هاتفك

متابعة-سنيار: كشفت العلامة التجارية النمساوية Nuki، المتخصصة في الأقفال المتصلة عن قفل جديد.

سواء باستخدام هاتف ذكي أو مفتاح fob أو digipad، هناك بدائل عديدة للمفتاح التقليدي لفتح باب منزلك دون تفكيك التثبيت، ولكن قفل Nuki يتيح لك فتح باب منزلك من أي مكان في العالم، فقط من خلال هاتفك الذكي.

يتم وضع Nuki مباشرة على بابك دون أي مسمار من الداخل وبالتالي لا يمكن اكتشافه بشكل كامل من الخارج.

يمكن فتح الباب تلقائيا عند الاقتراب منه حتى مع ترك هاتفك في جيبك أو حقيبة الظهر.

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ويمكنك إدارة أذونات الوصول لعائلتك أو الأصدقاء أو الضيوف أو الحرفيين أو جليسة الأطفال – إما بشكل دائم أو بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكن لـ Nuki App تسجيل كل من قام بفتح قفل Smart Lock أو إغلاقه.

المنتج متاح بسعر 230 يورو على موقعه على الانترنت.