شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإمارات تبحث عن رائد فضاء جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مركز محمد بن راشد للفضاء عن رائد فضاء جديد إماراتي جديد، حيث فتحت باب التسجيل للدفعة الثانية، بعد نجاح مهام رائد الفضاء هزاع المنصورى، والذى يعتبر أول من نفذ مهمة علمية إماراتية فى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.



مركز محمد بن راشد

وقال مركز محمد بن راشد: "‏‎تم فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.. شاركوا لنثبت مرة جديدة أن طموحنا غير محدود، وكونوا جزءاً من هذه الخطوة الهادفة إلى تطوير كوادر وطنية من رواد فضاء يمتلكون الخبرات والمهارات اللازمة لتمثيل دولة الإمارات في بعثات الفضاء المأهولة، والمساهمة في التجارب العلمية التي ستعود بالمنفعة على البشرية".

Advertisements

وأضاف: "نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء.. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء ‏المهمة مستمرة.. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها".

يذكر أن "المنصورى" أجرى خلال تواجده فى محطة الفضاء الدولية 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.