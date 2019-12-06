شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق للهواتف والكمبيوترات يساعدك على تنظيم مواعيدك .. اعرف ايه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد اليوم العديد من التطبيقات والبرامج التي تساعد الناس على تنظيم مواعيدهم وأشغالهم اليومية، لكن تطبيق Google Calendar يعتبر أشهر تلك التطبيقات المخصصة للعمل مع الحواسب والهواتفمن قبل جوجل، بحسب روسيا اليوم.

يمكن الاعتماد على هذا التطبيق في العمل أو المنزل، ويوفر للمستخدم إمكانية توثيق مواعيده الأسبوعية أو الشهرية، وصنع تذكيرات تنبهه لتلك المواعيد.

وللاستفادة من هذا البرنامج في جهاز الكمبيوتر يجب اتباع عدة خطوات، أولا الانتقال إلى Google Calendar، ومن ثم خيار My Calendars، وبعدها خيار Reminders أو "تذكيرات"، وبعدها تحريك المؤشر إلى التاريخ والوقت المراد فيه أن يظهر التذكير، ومن ثم تحديد عدد المرات المراد أن يظهر فيها التذكير، وبعدها الضغط على خيار Save "حفظ".

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وفيما يخص استعمال التطبيق في الهاتف الذكي يتوجب على المستخدم التوجه إلى البرنامج في قائمة التطبيقات، ومن ثم الضغط على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى، ومن ثم الضغط على علامة + في يمين الشاشة من الأسفل لإنشاء تذكير جديد، ومن ثم الضغط على أيقونة "تذكير".

وبعدها يجب كتابة عنوان التذكير، ومن ثم ضبط وقت وتاريخ التذكير وعدد المرات المراد أن يظهر فيها، وبعدها الضغط على خيار Save "حفظ".

ولكي لا يفوت المستخدم مواعيده تستمر التذكيرات في الظهور داخل التقويم إلى أن يضع المستخدم عليها علامة "تم".