تكنولوجيا: إطلاق أول مكون أمريكى لإنشاء محطة الفضاء الدولية.. فى مثل هذا اليوم

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فكانت المهمة STS-88 أول مهمة مكوكية إلى المحطة الفضائية، حيث أحضرت المكون الأمريكى الأول للمختبر المداري، وهى وحدة طولها 18 قدمًا تسمى Unity Node أو Node 1.
أول مكون أمريكى لمحطة الفضاء الدولية
كما أنه في الوقت الذي ذهبت فيه هذه الوحدة إلى الفضاء، كان أول مكون من محطة الفضاء الروسية، وحدة Zarya، في المدار منذ أسبوعين، لذلك تم إحضار الوحدة إلى Zarya وربط المكونين في المدار.
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