علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إطلاق أول مكون أمريكى لإنشاء محطة الفضاء الدولية.. فى مثل هذا اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن اليوم مهم جدا فى تاريخ الفضاء، فقد كانت الخطوة الأولى من الجانب الأمريكى فى بناء محطة الفضاء الدولية بمدار الأرض، وذلك فى 6 ديسمبر عام 1998، حيث بدأ رواد الفضاء على متن مكوك الفضاء إنديفور رسمياً فى الإنشاء.

 

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فكانت المهمة STS-88 أول مهمة مكوكية إلى المحطة الفضائية، حيث أحضرت المكون الأمريكى الأول للمختبر المداري، وهى وحدة طولها 18 قدمًا تسمى Unity Node أو Node 1.

 

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أول مكون أمريكى لمحطة الفضاء الدولية

 

كما أنه في الوقت الذي ذهبت فيه هذه الوحدة إلى الفضاء، كان أول مكون من محطة الفضاء الروسية، وحدة Zarya، في المدار منذ أسبوعين، لذلك تم إحضار الوحدة إلى Zarya وربط المكونين في المدار.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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