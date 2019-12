الهاتف Nokia 9 PureView يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتهت شركة HMD Global Oy من العمل على تحديث Android 10 للهاتف Nokia 9 PureView، لذلك يتوجب على ملاك هذا الهاتف توقع الحصول على هذا التحديث في أي وقت الآن. أثناء الإنتظار، تأكد من تثبيت التحديث الأمني الأحدث كما هو مطلوب قبل أن تتمكن من ترقية نظام التشغيل في هاتفك إلى Android 10. لذا، إنتقل إلى Settings ثم إلى About وتأكد من أنك قمت بتثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر.

تحديث Android 10 يجلب معه الأشياء الجيدة المعتادة، والوضع الليلي، ونظام التنقل بالإيماءات الجديد، والردود الذكية، والخصوصية المُحسنة والتحكم في صلاحيات موقعك، بالإضافة إلى Family Link. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يعمل أيضًا على تحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف.

كان Nokia 8.1 هو أول هاتف من شركة HMD Global Oy يحصل على تحديث Android 10، وتخطط الشركة الفنلندية أيضًا لترقية الهاتف Nokia 7.1 إلى Android 10 قبل نهاية هذا العام.

#Nokia9PureView owners, listen up! 🎉

The latest Android 10 update has made its way to your phones. Tap into an upgraded experience and access the latest features today. Make sure that your phone has Security Patch installed to upgrade your phone to Android 10 🙌 pic.twitter.com/FBWookt6y6