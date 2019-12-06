Sony تبدأ بترقية الهاتفين Xperia 1 و Xperia 5 إلى نظام Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Sony بإصدار تحديث Android 10 لهواتفها الذكية، ومن بين 8 هواتف في القائمة، بدأت هواتفها الرائدة الأحدث بالحصول على هذا التحديث أولاً. أوضح العديد من ملاك Xperia 1 و Xperia 5 أنهم بدأوا بتلقي تحديث Android 10 على هواتفهم الذكية.

هذا التحديث يحمل البنية رقم 55.1.A.0.748 ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الإنتقال إلى Android 10 يعني حصول المستخدمين على العديد من التغييرات والميزات الجديدة، بما في ذلك الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، ونظام التنقل بالإيماءات الجديد، فضلا عن الحصول على فكرة أفضل حول التطبيقات التي تقوم بتتبع موقعك الحالي.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.