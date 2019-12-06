iPhone SE2 Plus سيأتي في العام 2021 مع شاشة تغطي الواجهة الأمامية بالكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا صدقت الشائعات، يُمكن أن تقوم شركة آبل بإطلاق الهاتف iPhone SE2 في العام 2020. تدعي الشائعات أنه فيما يتعلق بالتصميم، فهو سيتخلى عن تصميم iPhone SE الأصلي الذي يشبه تصميم iPhone 5. بدلاً من ذلك، من المتوقع أن يتبنى iPhone SE2 تصميمًا أكثر حداثة سيذكرنا بتصميم iPhone 8.

الآن، وفقا للمحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، فهو يدعي أنه من المتوقع أن تواصل آبل تشكيلة iPhone SE حتى العام 2021. في العام 2021، يتوقع المحلل الصيني المذكور آنفًا أن تقوم شركة آبل بإطلاق iPhone SE2 Plus مع شاشة تغطي كافة الواجهة الأمامية للجهاز، مما يعني أنه سيتخلص من مستشعر البصمة Touch ID في الواجهة علمًا أنه من المتوقع أن يتم مواصلة إستخدام Touch ID في الهاتف iPhone SE2 القادم في العام المقبل.

قبل أن تُصبح متحمسًا جدًا، هذا لا يعني أن شركة آبل يمكنها إحضار Face ID إلى iPhone SE2 Plus. بدلاً من ذلك، يدعي المحلل Ming-Chi Kuo أن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID سيظل مدمجًا في الهاتف، بإستثناء أن شركة آبل قد تقترض فكرة من Sony وتدمج هذا المستشعر في زر التشغيل الذي سيكون موجودًا على الجانب.

ومع ذلك، سيكون من المثير للإهتمام معرفة حجم الإقبال على الهاتف iPhone SE2. تمتعت شركة آبل بنجاح كبير مع iPhone XR و iPhone 11، لذلك نتساءل عما إذا كان iPhone SE2 سيُحقق نفس النجاح.