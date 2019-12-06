شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوبر: تلقينا أكثر من 3 آلاف بلاغ عن اعتداء جنسى فى الولايات المتحدة عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوبر أنها تلقت أكثر من 3 آلاف تقرير عن اعتداء جنسى في الولايات المتحدة فى عام 2018، ووفقا لوكالة رويترز، فإن شركة أوبر قال إن هذه التقارير ارتبطت بحوالي 1.3 مليار رحلة في الولايات المتحدة العام الماضي فى تقرير يهدف إلى ضمان سائقي السيارات والجمهور بشأن السلامة.

يمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 16٪ فى معدل الحوادث مقارنة بالعام الماضى فى الفئات الـ 5 الأكثر خطورة من الاعتداء الجنسى المبلغ عنها، حسبما ذكر أوبر يوم الخميس في تقرير السلامة الأمريكى الأول الذى يصدر كل سنتين.



اوبر

وقالت الشركة أيضًا إن تقارير الاعتداءات على الركاب أغفلت المخاطر التي يتعرض لها السائقون ، حيث كان الدراجون يمثلون نصف المتهمين تقريبًا.

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في التقرير، قال أوبر أن 99.9 ٪ من 2.3 مليار رحلة الولايات المتحدة في عام 2017 و 2018 انتهت دون حوادث السلامة.

وقالت الشركة إنها تلقت 235 تقريراً عن "اختراق جنسى غير متفق عليه"، العام الماضى و 280 تقريراً عن "محاولة اختراق جنسى غير متفق عليه"، جميعها تقريباً رفعتها نساء، وشملت تقارير الاعتداء المتبقية حوادث التقبيل غير المرغوب فيه أو لمس أجزاء الجسم.

كما عرض التقرير بالتفصيل 10 اعتداءات جسدية قاتلة فى عام 2017 و 9 فى عام 2018 ، و 8 ضحايا كانوا متسابقين، و 7 منهم سائقين يستخدمون تطبيق أوبر.