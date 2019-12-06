شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: على أوروبا بذل المزيد من الجهد لحماية الأنهار والبحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أكثر من 5500 عالم خطابا مفتوحا يحذر من مخاطر كبيرة تحدق بالتنوع البيولوجي للمياه العذبة في أوروبا وحثوا القارة على فعل المزيد لحماية أنهارها وبحيراتها.

ويأتي الخطاب في أعقاب تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة التابعة للاتحاد الأوروبي جاء فيه أن حوالي ثلثي مسطحات المياه العذبة في جميع أنحاء أوروبا تعاني من مشكلات.

ويدعو العلماء الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده لضمان تنوع المياه العذبة.

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ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، فإن أكثر من مليون نوع في جميع أنحاء العالم معرضة لخطر الانقراض بسبب سعي البشر لتحقيق النمو الاقتصادي، وأنواع المياه العذبة معرضة بشكل خاص للخطر إذ خرب سكان العالم 83 بالمئة منها في العقود الماضية.

والمياه معرضة أيضا لخطر أن تصبح موردا شحيحا بشكل متزايد لأن تغير المناخ يزيد من الضغوط على مصادر المياه التي يعتمد عليها نصف مليار أوروبي.

وذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة أن قرابة نصف السكان في البلدان المحيطة بالبحر المتوسط عانوا من شكل من أشكال الجفاف في الصيف الماضي.