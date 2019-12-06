شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تتعاون مع شركة عالمية للموضة لإطلاق نسخة خاصة من نظارة Spectacles 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة سناب شات مع إحدى الشركات الشهيرة في عالم الأزياء لإطلاق نسخة خاصة من نظارة Spectacles 3 والتى حملت اسم Spectacles x Gucci من تصميم المخرج هارموني كوريني.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن مخرج هوليوود هارموني كوريني يقود حملة الترويج للنظارة وقام بتصوير فيلم قصير فيها نشرته الشركة، حيث تم تصوير فيلم هارموني كوريني الجديد في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية واسمه Duck Duck، ويحتوي الفيلم القصير على دبين باندا ورجل يضع سماعات على رأسه، ويستخدم فيه المخرج تأثيرات بصرية مختلفة في النظارة وخاصة التأثيرات ثلاثية الأبعاد 3D بفضل تقنية الواقع المعزز.

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ويكشف الفيديو عن المزايا والتأثيرات الكبيرة التي توفرها سناب شات ونظارتها، لكن في نفس الوقت لا يبدو له أي معنى حقيقي، مع ملاحظة أن نظارة Spectacles 3 تتميز بوجود كاميرا مزدوجة تتيح التقاط مقاطع ثلاثية الأبعاد وتضيف الكثير من التأثيرات للفيديو المصور.

من جانبها علقت Steen Strand مدير العتاد لنظارات Spectacles في شركة سناب عبر بيان صحفي: يساعد كل من هارموني كورين وSpectacles على توسيع حدود سرد القصص المعززة، وإلى جانب القدرة على التقاط العمق مثل عينيك فإن Spectacles 3 تقدم رؤية فريدة توضح كيف يمكن لهذه التكنولوجيا الجديدة أن تعيد تشكيل مستقبل رواية القصص الإبداعية".