Nintendo نجحت في بيع أكثر من 800 آلف وحدة خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الشكر

فاطمة أيت طالب - دبي - أبصم جهاز Nintendo Switch على أداء جيد جدًا إلى حد ما ونتخيل أنه من المحتمل أن يكون هدية مثالية يحظرها كثير من الناس لأحبائهم. في الحقيقة، هذا ما حدث بالضبط لأنه وفقا للأرقام، يبدو أن Nintendo Switch حقق أداءً جيدًا للغاية خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الشكر.
إستنادًا إلى الأرقام، يبدو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تمكنت شركة Nintendo من بيع 800 آلف وحدة من جهاز Nintendo Switch. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوحدات التي تم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن إلى 17.5 مليون وحدة. لسنا متأكدين من عدد الوحدات المباعة من كل من Nintendo Switch و Nintendo Switch Lite، ولكننا نعتقد أن Nintendo Switch Lite الأرخص ساهم على الأرجح في تحقيق هذه الأرقام.
في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، قامت شركة Nintendo مؤخرًا بإطلاق جهاز Nintendo Switch Lite كنسخة محمولة من جهاز Nintendo Switch الأصلي. وعلى الرغم من أن جهاز Nintendo Switch يُعتبر هو الأخر محمولاً، ولكن جهاز Nintendo Switch Lite لا يملك أيادي التحكم القابلة للفصل كما أنه يُعتبر أرخص مما يجعله أكثر جاذبية.
بالإضافة إلى أكثر من 800 آلف وحدة التي تم بيعها من جهاز Nintendo Switch، فيبدو أن الألعاب التابعة لشركة Nintendo حققت بدورها أداءً جيدًا، فقد تمكنت لعبة Mario Kart 8 Deluxe من كسر حاجز 8.5 مليون وحدة مُباعة، كما كسرت لعبة Super Smash Bros. Ultimate حاجز 8 ملايين وحدة مُباعة، بينما كسرت لعبة Super Mario Odyssey حاجز 6.5 مليون وحدة مُباعة.
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