هواتف iPhone قد تُصبح لاسلكية بالكامل في العام 2021، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن قامت شركة آبل بإستخدام منفذ USB Type-C في جهاز iPad Pro، تم التكهن بأن الشركة يمكنها في النهاية إجراء تغيير مماثل على iPhone. ومع ذلك، إتضح أن الأمر لن يكون كذلك. بدلاً من ذلك، من المتوقع أن تلتزم شركة آبل بإستخدام منفذ Lightning حتى العام 2021 حيث يمكن للشركة بعد ذلك تقديم هواتف iPhone لاسلكية تمامًا.

في حين أن هذه قد تبدو وكأنها إشاعة جامحة، فينبغي الإشارة إلى أنها تأتي من المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo والذي لطالما كان دقيقًا في الماضي. في الوقت الراهن، تدعم هواتف iPhone الشحن السلكي واللاسلكي. لقد سمعنا منذ فترة أن شركة آبل تعمل على تكنولوجيا ثورية جديدة للشحن اللاسلكي يمكنها شحن iPhone دون الحاجة إلى وسادة الشحن.

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إذا كانت تنبؤات Ming-Chi Kuo صحيحة، فقد نرى هذه التكنولوجيا في هواتف iPhone في العامين المقبلين. هذا لأنه في الوقت الحالي، لا يزال الشحن اللاسلكي في هواتف الآيفون بطيئًا مقارنة مع الشحن السلكي، مما يعني أنها غير مريحة. ومع ذلك، إذا تخلصت شركة آبل من الإقتران السلكي تمامًا، فهذا يشير إلى أنه ينبغي أن تكون الشركة واثقة جدًا من تقنيتها من أجل القيام بذلك.

على الرغم من أن المحلل Ming-Chi Kuo يملك سجل حافل عندما يتعلق الأمر بالشائعات، فينبغي التعامل مع هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن علينا أن نعترف بأننا متحمسون للغاية لهذا الإحتمال.