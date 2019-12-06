الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia 2.3 مع بطارية بسعة 4000mAh، وشاشة بحجم 6.2 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي -

قررت شركة HMD Global Oy اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nokia 2.3، وهو يُعتبر هاتف Android One الأحدث من الشركة الفنلندية. الهاتف Nokia 2.3 سيُعرض للبيع إبتداء من اليوم مقابل 109 يورو.

الهاتف Nokia 2.3 الجديد يملك تصميم بسيط مصنوع من البوليمير، ويضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة HD، وزر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant على الجانب. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بمواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio A22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Nokia 2.3 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تعد بتوفير يومين من الإستخدام، ويضم منفذين للشريحة SIM، كما أنه يدعم WiFi 808.11n و Bluetouth 5.0 و FM Radio، ويضم منفذ MicroUSB ومنفذ السماعات 3.5mm.

على غرار هواتف Nokia الأخرى، فالهاتف Nokia 2.3 الجديد يُعتبر جزءًا من مبادرة Android One، وهو مؤهل للحصول على سنتين من تحديثات الأندرويد الرئيسية وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie بدلاً من نظام Android 10، وليست هناك أي معلومات بشأن الموعد الذي سيحصل فيه على التحديث.