تكنولوجيا: "فالكون-9" يحمل مركبة الشحن "دراجون"إلى الفضاء

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وبثت شركة سبيس إكس، على الهواء مباشرة عملية الإطلاق التي بدأت في الساعة 20.29 بتوقيت موسكو يوم الخميس 5 ديسمبر، ومن المنتظر أن تلتحم مركبة الشحن "دراغون" بالمحطة الفضائية الدولية يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري.
ويذكر أنه كان من المفترض أن يتم الإطلاق يوم الأربعاء ، ولكنه تأجل بسبب سوء الظروف الجوية، وتجدر الإشارة إلى أن المركبة "دراغون" هي مركبة الشحن الوحيدة التي تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية المواد اللازمة وتعيد إلى الأرض نتائج التجارب العلمية والنفايات.
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