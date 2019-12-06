شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فالكون-9" يحمل مركبة الشحن "دراجون"إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صاروخ النقل "فالكون-9" وعلى متنه مركبة الشحن "دراجون" إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا، بحسب روسيا اليوم.

وبثت شركة سبيس إكس، على الهواء مباشرة عملية الإطلاق التي بدأت في الساعة 20.29 بتوقيت موسكو يوم الخميس 5 ديسمبر، ومن المنتظر أن تلتحم مركبة الشحن "دراغون" بالمحطة الفضائية الدولية يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري.

ويذكر أنه كان من المفترض أن يتم الإطلاق يوم الأربعاء ، ولكنه تأجل بسبب سوء الظروف الجوية، وتجدر الإشارة إلى أن المركبة "دراغون" هي مركبة الشحن الوحيدة التي تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية المواد اللازمة وتعيد إلى الأرض نتائج التجارب العلمية والنفايات.

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