شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألمانية تطلق لوحة مفاتيح للحاسب الآلى ضد برامج التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطور التكنولوجيا بشكل متسارع ما يساعد على ظهور تقنيات جديدة فى كافة المجالات، إلا أن بعض هذه المميزات تسمح لشركات ودول وأشخاص أحيانًا لاستغلالها فى أمور غير قانونية مثل أعمال "الهاكرز" للتجسس أو سرقة معلومات شخصية لملايين الأشخاص حول العالم، وكذا الإضرار بسيرفرات المؤسسات الخاصة أو الحكومية فى بعض البلدان.

وفى محاولة لمواجهة الأعمال غير القانونية مثل التجسس، أعلنت شركة شيرى "Cherry" عن إطلاق لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 الجديدة، والتى تمتاز بحماية ضد برامج التجسس على الهاردوير، حيث تتم عمليات نقل الأزرار بشكل مشفر، بالإضافة إلى توافر قارئ البطاقة الذكية PC/SC وواجهة RF/NFC.

وأوضحت الشركة الألمانية أن لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 الجديدة تبدو بتصميم تقليدى، وعلى الرغم من أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية، إلا أن الشركة اعتمدت على مفاتيح LPK.

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وتتمثل أهم ميزة بلوحة المفاتيح الجديدة فى الوضع الآمن Secure Mode، حيث يتم نقل جميع عمليات الإدخال عن طريق الأزرار بشكل مشفر، وبالتالى فإنه يوفر حماية ضد برامج التجسس على الهاردوير وهجمات BadUSB، فيما لم تكشف شركة شيرى عن أية معلومات تفصيلية حول طريقة تفعيل الوضع الآمن، إلا أنه يتطلب برنامجا خاصا يتوافر لنظام تشغيل لينوكس فقط فى الوقت الحالي، ويجرى العمل حاليا على تطوير إصدار لأجهزة ويندوز، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة سكاى نيوز.

ويدعم قارئ البطاقات الذكية جميع البطاقات المعتمدة حسب مواصفة ISO 7816 وISO 14443 A/B، وكذلك علامات RF وNFC، فيما أعلنت شركة شيرى عن إطلاق لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 الجديدة فى الأسواق بسعر يبلغ نحو 70 يورو.