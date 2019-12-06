شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون 2021 تصل بدون منفذ شحن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، أن هاتف أيفون 13 الذى سيصل في خريف 2021، لن يمتلك منفذ Lightning، بل سيعتمد كليًا على الشحن اللاسلكي.

كما كشف المحلل الشهير، أن شركة أبل تستعد لإطلاق 4 هواتف أيفون جديدة خلال العام المقبل 2020 تدعم الجيل الخامس 5G والتى تشمل هواتف أيفون 12 وهواتف iPhone SE 2، على أن تُطلق هاتف iPhone SE 2 Plus في عام 2021.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقال "كو": سيكون دعم الجيل الخامس 5G التحديث التقني الأكثر وضوجا لطرازات الجديدة في النصف الثاني من 2020"، فيما توقع كو أن تدعم جميع هواتف أيفون 12 شبكات الجيل الخامس بفضل مودم Qualcomm X55.

وأشار التقرير إلى أن هواتف أيفون 2020 ستزيد من قدرات استشعار العمق ثلاثي الأبعاد باستخدام الكاميرا الخلفية، كما يتوقع أن تعيد أبل بصمة الإصبع Touch ID من خلال الاستفادة من حساسات البصمة تحت الشاشة.

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وكشف "كو" أن هاتف آيفون 12 سوف يأتي مع 4 موديلات، بما في ذلك طراز مع شاشة OLED بقياس 5.4 بوصات وكاميرتين خلفيتين، وموديل أخر بشاشة OLED بقياس 6.1 بوصات وكاميرتين خلفيتين، وموديل ثالث مع شاشة بالنوع والقياس ذاته، ولكن سيأتي مع 3 كاميرات خلفية، أما الموديل الرابع، فسوف يقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصات و3 كاميرات خلفية، إلى جانب حساس ToF.

أما هاتفiPhone SE 2 فسيأتى مع شاشة LCD بقياس 4.7 بوصات، فسوف يُطلق مطلع عام 2020 مع تصميم شبيه بهاتف آيفون 8.

وفي نفس السياق توقع "كو" أن تطلق أبل هاتف iPhone SE 2 Plus في عام 2021خلال النصف الأول من عام 2021 مع شاشة تملأ الواجهة بقياس 5.5 بوصات، أو 6.1 بوصات، مع نتوء أصغر مقارنة بالهواتف الحالية، وذلك بالنظر إلى أنه لن يدعم تقنية حساس التعرف على الوجه Face ID، كما أنه سيأتي مع حساس البصمة Touch ID ضمن زر الطاقة.