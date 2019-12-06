زوكربرغ يتحدث عن 'أول موعد غرامي' مع زوجته

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معهم المذيعة في شبكة "سي بي أس" الأميركية غايل كينغ داخل منزلهما وظهرا فيها برفقة ابنتيهما وهما يحضران المخبوزات.

ولدى سؤاله عن كيفية تنشئة طفلتيه مع التسليم بحقيقة قدرته على توفير كل احتياجاتهما المادية، قال زوكربرغ: "إننا لا نعطيهما كل شيء. هم لديهما أيضا مسؤوليات".



تشان، وهي طبيبة ومتطوعة في الأعمال الخيرية، قالت إنهما يأخذان الطفلتين إلى العمل للإطلاع على "ما نفعله وما نساهم به".

وقال الزوجان إنهما يضطران لمناقشة أمور العمل داخل المنزل أحيانا، لكنهما لا يفعلان ذلك في "أوقات المواعدة" التي تحدث أسبوعيا.

وكشف الزوجان أنهما التقيا أول مرة في طابور حمام في إحدى الحفلات عندما كان طالبين في جامعة هارفارد.

وقالت تشان إن أول موعد غرامي ما كان ليفضي إلى موعد ثان إذ قال مارك لها في اللقاء الأول أن عليه الذهاب للمنزل لأداء واجب دراسي، لكنه يفضل قضاء وقت معها.



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في المقابل شعرت تشان باهتمامه، لأنه تجاهل الواجب الدراسي وجلس معها.

لم تتخيل تشان أن تتغير حياتها بعد إطلاق فيسبوك. ظنت أن الأمر فقط مجرد مشروع جديد لمارك، لكنها لم تدرك أن فيسبوك سيصبح ما هو عليه الآن.

يتبادل الزوجان فلسفتهما في الحياة عندما يتحدثان، وهو ما قال مارك في المقابلة إنه يؤثر عليه في اتخاذ القرارات التي تخص اختيار فريق العمل والقيم التي يدير بها مؤسسة فيسبوك.

وتقول تشان عن زوجها إنه "يؤمن بي كثيرا، حتى عندما لا أؤمن بنفسي، ويستطيع تحديد أماكن القوة بداخلي حين لا أستطيع أن أراها"، ووصفته بأنه "رقيق المشاعر".

تعلم مارك لغة الماندرين الصينية وكان لفترة يتحدث بها أفضل من زوجته. بحسب تشان، يمتلك مارك مهارة التحدث باللغات عموما وهي أفضل عنده من مهارة الاستماع.