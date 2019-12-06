شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقاضى إحدى الشركات بدعوى الاحتيال فى الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركة فيس بوك دعوى قضائية ضد شركة فى هونج كونج، قائلة إنها أغرت الناس بالضغط على صور المشاهير وروابط إعلانية مزيفة، بحيث يمكنها تثبيت البرامج الضارة وتشغيل الإعلانات للبضائع المقلدة وأقراص النظام الغذائى ومكملات تعزيز الذكورة الوهمية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فقد اتهمت شركة فيس بوك مطور برنامج ILikeAd Media International Co الذى يعرف بـ Chen Xiao Cong والمسوق Huang Tao باستخدام ممارسات "celeb bait" و"cloaking" منذ عام 2016 على الأقل.

وقال فيس بوك إن هذا مكن المدعى عليهم من سرقة حسابات إعلانات المستخدمين، والمعروفة باسم "الحساب يتولى الاحتيال" أو account take over fraud، مما ينتهك شروط الخدمة وسياسات الإعلان، ولم يتسن على الفور الاتصال بأى من المدعى عليهم للتعليق، فيما تسعى الشكوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية فى سان فرانسيسكو إلى الحصول على تعويضات غير محددة وحظر الإضافات من فيس بوك.

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وقال فيس بوك إن هذا النوع من الدعاوى القضائية أمر نادر الحدوث، وأنه منذ أبريل أبلغ مئات الآلاف من المستخدمين بأن حساباتهم ربما تكون قد تعرضت للاختراق، وقالت الشركة إنها أصدرت أيضًا أكثر من 4 ملايين دولار من المبالغ المستردة للعملاء الذين تم استخدام حساباتهم بواسطة ILikeAd لعرض إعلانات غير مصرح بها.

ويتضمن "إخفاء الهوية" إخفاء محتوى أى ارتباط عن طريق عرض إصدار واحد من هذا المحتوى على فيس بوك وإصدارًا آخر للمستخدمين، فيما قالت جيسيكا روميرو مديرة تطبيق وتقاضي المنصات على موقع فيس بوك فى بيان "خلق عواقب عالمية حقيقية لأولئك الذين يخدعون المستخدمين والمشاركة فى مخططات إخفاء الهوية أمر مهم فى الحفاظ على النزاهة".

ووفقًا للشكوى روجت ILikeAd لنفسها "كحل شامل للمعلنين" على أمل تسويق منتجاتهم على فيس بوك.