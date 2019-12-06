علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إطلاق شاحنة فضائية روسية من قاعدة "بايكونور" .. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إطلاق صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الروسي منذ قليل، والذى يحمل مركبة الشحن الروسية "بروجريس – إم إس – 13" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، بحسب روسيا اليوم.

 

ومن المتوقع أن يجري التحام الشاحنة الفضائية بالمحطة الدولية أوتوماتيكيا تحت سيطرة الخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحي موسكو وأفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية الساعة 13.38 يوم 9 ديسمبر الجاري، أي بعد مرور 3 أيام من إطلاقها.

 

 

وتنقل الشاحنة إلى المحطة الفضائية الدولية الوقود والماء وغيرها من المواد اللازمة لاستخدام المحطة، وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير تاريخ إطلاق الشاحنة من 6 ديسمبر إلى 1 ديسمبر. إلا أن استبدال كابل في أجهزتها تطلب إجراء فحوص إضافية والعودة إلى الموعد السابق لإطلاقها.

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وكان مصدر في الصناعة الفضائية الروسية قد صرح في وقت سابق لوكالة "تاس" قائلا إن شاحنة "بروغريس – إم إس – 13" ستصل المحطة الفضائية خلال يومين، ثم ستنتظر انتهاء عملية التحام شاحنة "دراجون" الأمريكية بالمحطة الفضائية، وفيما يتعلق بشاحنة "دراغون" الفضائية الأمريكية فقد تأجل إطلاقها من 4 ديسمبر إلى 5 ديسمبر لتلتحم بالمحطة في 8 ديسمبر وليس في 7 ديسمبر كما كان مخططا له سابقا.

 

بينما أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" الروسية أن المؤسسة لن تغير مرة أخرى موعد التحام شاحنتها الفضائية بالمحطة الدولية.

 

 

 

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