شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق شاحنة فضائية روسية من قاعدة "بايكونور" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إطلاق صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الروسي منذ قليل، والذى يحمل مركبة الشحن الروسية "بروجريس – إم إس – 13" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، بحسب روسيا اليوم.
وتنقل الشاحنة إلى المحطة الفضائية الدولية الوقود والماء وغيرها من المواد اللازمة لاستخدام المحطة، وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير تاريخ إطلاق الشاحنة من 6 ديسمبر إلى 1 ديسمبر. إلا أن استبدال كابل في أجهزتها تطلب إجراء فحوص إضافية والعودة إلى الموعد السابق لإطلاقها.
وكان مصدر في الصناعة الفضائية الروسية قد صرح في وقت سابق لوكالة "تاس" قائلا إن شاحنة "بروغريس – إم إس – 13" ستصل المحطة الفضائية خلال يومين، ثم ستنتظر انتهاء عملية التحام شاحنة "دراجون" الأمريكية بالمحطة الفضائية، وفيما يتعلق بشاحنة "دراغون" الفضائية الأمريكية فقد تأجل إطلاقها من 4 ديسمبر إلى 5 ديسمبر لتلتحم بالمحطة في 8 ديسمبر وليس في 7 ديسمبر كما كان مخططا له سابقا.
بينما أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" الروسية أن المؤسسة لن تغير مرة أخرى موعد التحام شاحنتها الفضائية بالمحطة الدولية.
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