الهاتفين Galaxy Note 10 Lite و Galaxy S10 Lite يظهران في صور جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، رأينا مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا تصاميم الهاتفين Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite. كانت صور الهاتف Galaxy Note 10 Lite مظلمة تمامًا، ولكن بفضل القائمين على موقع Android Headlines، فقد حصلنا الآن على فرصة إلقاء نظرة أكثر وضوحًا على الهاتف.

تظهر لنا أحدث الصور المسربة التي حصلنا عليها اليوم تصميم الواجهة الأمامية للهاتفين Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite، وكما تلاحظون، فالواجهة الأمامية تبدو متشابهة في كلا الهاتفين بسبب تواجد ثقب الكاميرا الأمامية في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، ولكن يبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 Lite يملك إطار أنحف على مستوى الشاشة.

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يمكنك أيضًا أن ترى أن شاشة القفل في كلا الهاتفين تشير إلى التاريخ 22 مارس، وهو التاريخ حيث ستصبح رسمية. ومع ذلك، هناك تناقض صغير هنا. تظهر الصور أن اليوم 22 مارس سيأتي في يوم الجمعة، ولكنه في الواقع سيأتي في يوم الأحد. الآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة سامسونج ستكشف عن هذين الهاتفين في شهر مارس من العام المقبل أو في شهر يناير المقبل.

في أخبار ذات الصلة، فقد تم رصد بطارية الهاتف Galaxy Note 10 Lite تحصل على الشهادة من الهيئة المسؤولة في كوريا الجنوبية مما يؤكد لنا أن هذا الأخير سيضم بطارية بسعة 4500mAh، وهذا ما يُعتبر أكبر بنحو 200mAh من بطارية +Galaxy Note 10، وهذا أمر مثير للدهشة بعض الشيء لأن الهاتف يحمل اللاحقة Lite.

لم نحصل على أي معلومات من شركة سامسونج حتى الآن بشأن الهاتفين Galaxy Note 10 Lite و Galaxy S10 Lite، ولكن من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذين الهاتفين في المستقبل المنظور.