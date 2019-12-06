شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختبر نظاما جديدا للطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر
وقالت قناة "زفيزدا" الروسية إن "المرحلة الأولى من الاختبارات الحكومية لنظام الطائرات بدون طيار الذى طوره مركز ديناميكا انتهت بنجاح"، وأشارت إلى أن النظام الجديد يضم درونات على شكل طائرات ومروحيات صغيرة تستخدم في محاكاة الأهداف الجوية لمهام التدريب والقتال.
وذكر بيان صادر عن مركز "ديناميكا" أن النظام الجديد حصل على الموافقة لاختباره فى مركز Chkalov التابع لوزارة الدفاع الروسية فى الـ 24 من أغسطس الماضى، وخلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين تعاون الخبراء من المركزين لتجربة معداته وطائراته، وتبعا للخبراء فى "ديناميكا" فإن نتائج الاختبارات التى انتهت فى الـ 3 من أكتوبر ساعدتهم على التحقق من مواصفات الطائرات المختبرة، وعلى أساسها سيعد الخبراء فى المركز خططا لتحسين تلك الطائرات وتطوير أخرى جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: روسيا تختبر نظاما جديدا للطائرات بدون طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.