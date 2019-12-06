شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختبر نظاما جديدا للطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز "ديناميكا" الروسى للخدمات الفنية والعلمية عن انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات نظام جديد لطائرات بدون طيار طوره خبراؤه، بحسب روسيا اليوم.

وقالت قناة "زفيزدا" الروسية إن "المرحلة الأولى من الاختبارات الحكومية لنظام الطائرات بدون طيار الذى طوره مركز ديناميكا انتهت بنجاح"، وأشارت إلى أن النظام الجديد يضم درونات على شكل طائرات ومروحيات صغيرة تستخدم في محاكاة الأهداف الجوية لمهام التدريب والقتال.

وذكر بيان صادر عن مركز "ديناميكا" أن النظام الجديد حصل على الموافقة لاختباره فى مركز Chkalov التابع لوزارة الدفاع الروسية فى الـ 24 من أغسطس الماضى، وخلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين تعاون الخبراء من المركزين لتجربة معداته وطائراته، وتبعا للخبراء فى "ديناميكا" فإن نتائج الاختبارات التى انتهت فى الـ 3 من أكتوبر ساعدتهم على التحقق من مواصفات الطائرات المختبرة، وعلى أساسها سيعد الخبراء فى المركز خططا لتحسين تلك الطائرات وتطوير أخرى جديدة.