يوتيوب ينشر قائمة بأفضل مقاطع الفيديو لعام 2019

وقسمت القائمة إلى عدة فئات، مثل أفضل فيديوهات حازت على الإعجاب"، أو "أكثر مقاطع عن ألعاب الفيديو تمت مشاهدتها".

كما تضم القائمة أكثر فيديوهات حازت على الإعجاب لأكبر المبدعين العالميين، كما كان هناك الكثير من مقاطع الفيديو هي عروض إنتاج احترافية.



واتسمت قائمة يوتيوب "أفضل مقاطع الفيديو لعام 2019" بالتنوع المثير للاهتمام، واحتل المركز الأول وعلى غير العادة فيديو لخبير التجميل والماكياج المثلي الجنس، جيمس تشارلز، بعنوان "No More Lies"، الذي حقق 48,043,781 مليون مشاهدة حتى الآن، وأثار جدلا واسعا حول العالم، وتصل مدته إلى 40 دقيقة، بحسب موقع "ذا فيرج".

وجاء مقطع فيديو للطاهي البريطاني، المعروف بآرائه الناقدة اللاذعة، غوردن رامسي، في القائمة، بمقطع مصور يظهر فيه بأحد البرامج التلفزيونية، وهو ينتقد أجنحة الدجاج الحارة، ووصل عدد مشاهدات الفيديو إلى 47,635,697 مليون مشاهدة.

كان لنجم "يوتيوب" شين داوسون، نصيب في القائمة، وذلك في فيديو تحدث فيه عن نظريات المؤامرة، وما حدث لصديقته السابقة ليزا شوارتز، وحصد 37,918,309 مليون مشاهدة.

كما انضم فيديو تحدي "شراء كل كل ما في المتجر" إلى القائمة، بـ47,790,588 مليون مشاهدة.

وحاز إعلان لشركة مستحضرات حلاقة عالمية على اهتمام مستخدمي "يوتيوب"، بدليل تحقيقه 32,903,025، والذي يحارب البلطجة والتنمر في العالم.

وأبدى مستخدمو "يوتيوب" اهتمامهم كذلك بفيديو يرصد ملخص لمباراة ملاكمة بين البريطاني أنتوني جوشوا والأمريكي أندي رويز، وحصد الفيديو 16,051,968 مليون مشاهدة.

وكان للتجميل نصيب آخر في قائمة أفضل مقاطع الفيديو لعام 2019، وذلك بمقطع مصور يجمع كلا من جيفري ستار ونجم "يوتيوب" شين داوسون، وهما يحاولان استخدام مجموعة ماكياج نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، والتغاضي عنها في المقابل. وحصد الفيديو 26,181,336 مليون مشاهدة.

ونال مقطع فيديو للقاء إذاعي يجمع بين مطربي الراب الأمريكيين، سولجا بوي وكانيى ويست، على 18,067,895 مليون مشاهدة.

فيما حصدت حلقة رسوم كرتون بعنوان "The Spiders and the Bees" حصدت 46,592,820 مليون مشاهدة.