'أبل' تُعلن عن أفضل تطبيقات لعام 2019

أفضل تطبيق على "آيفون" في 2019

أعلنت "أبل" أن أفضل تطبيق على هواتف آيفون لعام 2019 هو Spectre Camera (Lux Optics)، وهو مدعوم بتقنية "الذكاء الاصطناعي"، ويتيح الاستفادة من قدر مذهل من التكنولوجيا للسماح لأي شخص بالتقاط صور مذهلة طويلة الأجل، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة.

أفضل تطبيق على "آيباد" في 2019

أجمع مستخدمو "آيباد"، أن Flow by Moleskine (Moleskine) هو أفضل تطبيقات الحاسوب اللوحي الشهير خلال 2019، والذي يعزز من قدرات الرسم، وينتج رسومات أشبه بالحقيقة.

أفضل تطبيق على حاسوب "ماك" في 2019

قالت شركة "أبل" إن Affinity Publisher (Serif Labs) هو أفضل تطبيقات حاسوب "ماك" خلال 2019، والذي يساعد على تصميم كتب أو منشورات دعائية.

أفضل لعبة "آيفون" لعام 2019

جاءت لعبة “Sky: Children of the Light” (thatgamecompany) أفضل لعبة "آيفون" لعام 2019، والتي تدور أحداثها في أجواء خيالية، وتساعد فيها كائنات للعودة إلى ديارها من جديد.

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أفضل لعبة "آيباد" لعام 2019

اختيرت “Hyper Light Drifter” (Abylight S.L.) كأفضل لعبة "آيباد" لعام 2019، وهي التي تتميز بالمغامرات الكلاسيكية، ومحاولات النجاة لإنقاذ حياتك.

ويقول فيل شيلر، نائب رئيس شركة "أبل" للتسويق في جميع أنحاء العالم: "يلهمنا المطورون في جميع أنحاء العالم جميعا بتطبيقات مبتكرة تتمتع بالقدرة على التأثير على الثقافة وتغيير حياتنا، وهذا صحيح تماما كما كان دائما".

وتابع: "إن الفائزون بجائزة أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019 يعكسون رغبتنا العالمية في الاتصال والإبداع والمرح، نحن متحمسون للإعلان عن هذه المجموعة المتنوعة من الفائزين في متجر التطبيقات لعام 2019، مما يدل على أن التصميم والإبداع الرائع يأتي من المطورين الكبار والصغار ومن كل ركن من أركان العالم، نهنئ جميع الفائزين ونشكرهم على جعل 2019 أفضل عام حتى الآن في متجر التطبيقات".

ونظمت "أبل" حفلا في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مخصصا لتكريم أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019، وأقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ "أبل"، التي تعقد فيها حفلا مخصصا لتكريم أفضل التطبيقات والألعاب، التي طرحت عبر متجرها للتطبيقات "آب ستور" على مدار العام، بعدما كانت تكتفي بالإعلان عن ذلك في بيان صحفي.